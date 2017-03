Hosking wint opnieuw Drentse acht van Westerveld (met video)

Chloe Hosking wint Drentse Acht van Westerveld (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe) Het podium van de Drentse Acht van Westerveld (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Chloe Hosking heeft, na haar overwinning in 2012 opnieuw de Drentse Acht van Westerveld gewonnen. In Dwingeloo was de Australische, na 143 kilometer, veruit de sterkste in de sprint.

Al meteen in het begin van de wedstrijd brak het peloton in stukken. Maar steeds werden alle gaten gedicht zodat er geen serieuze kopgroep kon ontstaan. Het zorgde vooral voor veel afvallers aan de achterkant van het peloton.



Podium

In de straten van Dwingeloo was Hosking de sterkste in de sprint van een groep van 27 vrouwen. Lotte Kopecky finishte als tweede, voor wereldkampioene Amalie Dideriksen, die gisteren de wereldbekerwedstrijd van de Ronde van Drenthe nog won.



Janneke Ensing elfde

Janneke Ensing uit Gieten, ploeggenoot van Hosking, was de beste Drentse op de elfde plaats. "Ja, daar ben ik superblij mee. Gisteren baalde ik van hoe de wedstrijd was verlopen. Vandaag zaten we er met drie vrouwen bij en dan kun je een spelletje gaan spelen en dat hebben we hardstikke mooi gedaan. En dan is het fijn dat je een goede sprintster achter de hand hebt die het af kan maken", zegt Ensing na afloop.



Team Drenthe

De Drentse acht van Westerveld betekende de vuurdoop van Team Drenthe. Een samengestelde ploeg van de vier Drentse wielervereningen. Van de zes gestarte rensters haalden Liena de Jong, Ivana Tiessens en Leonie Lubbinge tussen de wereldtop de eindstreep.

Door: Karin Mulder Correctie melden