Motorrijdster gewond na val in Annen

Op de Eexterweg in Annen is vanmiddag een motorrijdster gevallen (foto: Van Oost Media) De vrouw raakte om nog onbekende oorzaak met haar motor in de berm (foto: Van Oost Media Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht (foto: Van Oost Media)

ANNEN - Op de Eexterweg in Annen is vanmiddag een motorrijdster uit Emmen gevallen. Ze raakte hierbij gewond.

Volgens de politie raakte de vrouw, die met nog een andere motorrijder aan het toeren was, om nog onbekende reden met haar motor in de berm. Hierdoor is ze ten val gekomen.



Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis in Assen gebracht.