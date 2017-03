Woeste Theo ten Caat op jacht naar beheerder Twitteraccount Achilles 1894

VOETBAL - Een tweet vanuit het account van Achilles 1894 waarin gesproken wordt van een mogelijke crisis bij de zondageersteklasser, zet kwaad bloed bij trainer Theo ten Caat.

De ploeg van Ten Caat verloor vanmiddag met 1-2 van GRC Groningen en daarmee de tweede wedstrijd op rij. Na de winterstop heeft Achilles 1894 drie wedstrijden verloren, voor de winterstop leden de roodhemden geen enkele nederlaag."Ik ga wel uitzoeken wie de persoon is, die deze mededeling heeft gedaan", vertelt de trainer. "Iedereen heeft een mening. Maar dat er vanuit het officiële account van Achilles een insinuatie wordt gedaan, accepteer ik als trainer niet."Volgens Ten Caat verkeert zijn ploeg niet in een crisis. "Het slaat nergens op. Dit zegt meer over de persoon die dit brengt, dan dat er daadwerkelijk een probleem is."Vorige week verloor Achilles met 1-0 van WVV en vanmiddag met 1-2 van GRC Groningen. De Assenaren stonden met 1-0 voor bij rust, maar de Groningers kwamen in de 57e minuut op gelijke hoogte. Achilles stevende af op een gelijkspel, maar in de laatste minuut scoorde GRC het winnende doelpunt."Vorige week viel het te wijten aan de inzet", legt Ten Caat uit. "Vanmiddag niet. We hebben er veel energie in gestoken. Ik ben ontevreden over de twee tegendoelpunten, dat waren individuele fouten. We hebben genoeg kansen gecreëerd, maar niet afgemaakt."Achilles 1894 staat nog steeds bovenaan in de eerste klasse F met 42 punten uit 19 wedstrijden. Nieuw-Buinen volgt met 35 punten uit 18 duels. Derde staat vv Emmen met 32 punten uit 18 wedstrijden.