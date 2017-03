Valthermond wint boeiend voetbalgevecht van Assen

Valthermond wint de topper tegen Assen (foto: Rene Posthuma/RTV Drenthe)

VOETBAL - Valthermond heeft de topper in de 2e klasse L tegen Assen met 2-1 gewonnen. Naast Valthermond, was ook het publiek de winnaar van de middag. Vanaf de eerste minuut konden de toeschouwers genieten van een wedstrijd met twee ploegen die vol op de aanval speelden. Koploper Assen verloor voor de tweede keer achter elkaar en ziet de concurrentie naderen.

Valthermond zette de gasten vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Wardenburg onder druk. Een vrije trap van Lars Baas, na ruim een minuut spelen, kon door doelman Morten Otto nog worden gekeerd. Twee minuten later was de Asser keeper kansloos op een schot van Edwin Drenth. Drie minuten na de 1-0, verdubbelde Koen van Schaik bijna de score, maar Otto bracht redding.



De eerste kans van Assen leverde bijna een treffer op. Uit het niets werd topscorer Dzenan Sarkinovic gevonden, maar de kopbal werd miraculeus door doelman Erwin Timmer, met behulp van de paal, uit het doel geranseld. Aan de andere kant had Otto geluk dat de kopbal van Tom Meijers van de lijn werd gehaald.



Na een mindere fase, werd het spektakel in de slotfase weer opgepakt door beide ploegen. Eerst voorkwam Timmer de gelijkmaker na een schot van Sarkinovic. Aan de andere kant was het wel raak. Koen van Schaik verdubbelde de voorsprong voor de thuisploeg, terwijl een speler van Assen geblesseerd op de grond lag. Met name Otto was boos op de spelers van Valthermond, omdat ze de bal niet over de zijlijn speelden. De treffer telde echter wel.



Aan het begin van de tweede helft liet Assen zien niet nogmaals tegen een nederlaag op te willen lopen. Tim de Winter scoorde na amper 2 minuten spelen in de tweede helft en verkleinde de marge weer tot 1 treffer (2-1). De wedstrijd bleef aantrekkelijk voor het publiek. Assen wilde niet verliezen, Valthermond niet verdedigen. Het spel golfde op en neer met kansen voor beide doelen.



Uiteindelijk werd er niet meer gescoord en is Valthermond koploper Assen tot op twee punten genaderd, maar de ploeg van trainer Harris Huizing heeft een wedstrijd minder gespeeld.