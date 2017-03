Herdenkingsrun voor verongelukte Kasper Wulff

HOOGEVEEN - In Hoogeveen werd vanmiddag de Bentickspark Run gehouden. Een hardloopevenement om Kasper Wulff uit Hoogeveen te herdenken en om geld op te halen voor KiKa.

Wulff kwam om het leven toen hij zijn vader te hulp schoot, die even eerder een ongeluk had gehad op de A37. De politie had een deel van de weg afgezet. Een 50-jarige man uit Elim botste op die afzetting en reed de Hoogevener aan. De man had teveel gedronken.De nichtjes van de verongelukte Kasper Wulff willen met de hardloopwedstrijd geld ophalen voor het goede doel. Wulff was lid van atletiekvereniging HAC'63 in zijn woonplaats en stond regelmatig op het podium. In 2014 liep hij vierduizend kilometer voor KiKa. "Dat was mijn oom zijn droom", vertelt de 16-jarige Bianca Brommer. "Hij zamelde zelf ook geld in."