Peize krijgt top in vizier na winst op koploper GAVC

VOETBAL - Peize heeft een uitgelezen kans benut om de titelaspiraties aan te wakkeren in de 2e klasse K. De ploeg van trainer Willem Lanjouw, vierde op de ranglijst, klopte op eigen veld lijstaanvoerder GAVC met 1-0.

Voorafgaand aan het topduel stond Peize zes punten achter op de Friese koploper. Door de overwinning is die marge dus gehalveerd. Bovendien profiteerde Peize van de overwinning van nummer drie Roden in de thuiswedstrijd tegen nummer twee DTD (2-0). Door de resultaten is het verschil tussen de eerste vier clubs in de 2e klasse K slechts drie punten.In een tegenvallende eerste helft hadden Peize en GAVC moeite om tot serieuze kansen te komen. Het weinige gevaar kwam tot stand middels enkele schotjes van afstand. Anderhalve minuut na de pauze brak Selwyn Slotegraaf de ban. De invaller verschalkte GAVC-doelman Tijs Spieringhs met een diagonale inzet.Peize ontsnapte in het vervolg van de tweede helft aan een penalty na een handsbal van Arnold van der Ploeg. De thuisploeg kwam tien minuten voor tijd bovendien goed weg na een poging van Sander van Remmen. De bal belandde tot opluchting van Peize bovenop de lat.De Drentse equipe mag door de zege blijven hopen op de titel. Peize had de afstand tot de eerste plek de afgelopen weken zien toenemen door twee nederlagen in drie duels.