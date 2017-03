CDA Assen wil begeleiding voor 18+ pleegkinderen

ASSEN - Het CDA Assen pleit voor een toekomstplan voor pleegjongeren. Nog te vaak komt het voor dat pleegjongeren aan hun lot zijn overgeleverd als ze achttien worden. Gemeenten gaan er automatisch vanuit dat jongeren na hun achttiende op eigen benen kunnen staan, volgens het CDA.

De gemeente moet volgens de partij aan de slag met een plan waarin wordt vastgelegd welke ondersteuning er nodig is, en hoe dit verder gaat na de achttiende verjaardag van de jongere.De CDA-fractie Assen heeft via schriftelijke vragen het college van B&W verzocht om te gaan experimenteren met een integraal toekomstplan voor pleegjongeren. Morgen gaan de Kamerleden Agnes Mulder en Mona Keijzer op bezoek bij een gezinshuis dat met de problematiek kampt.Staatssecretaris Martin van Rijn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ondersteuning van kwetsbare jongeren bij de overgang naar volwassenheid. De Staatssecretaris geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat er in juni begonnen kan worden aan de ontwikkeling van een plan hiervoor.Volgens het CDA Assen heeft de gemeente nu al voldoende mogelijkheden om een toekomstplan te ontwikkelen, in samenspraak met pleegjongeren. Ze willen daarom niet wachten op het rijk, maar nu al beginnen met experimenteren.