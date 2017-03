Roden na zege op DTD helemaal terug in titelstrijd

VOETBAL - vv Roden is weer helemaal terug in de strijd om de titel in de 2e klasse K. De mannen van trainer Harry Zwiers wonnen op eigen veld met 2-0 van DTD, een rechtsreekse concurrent.

Roden deed dus wat de ploeg doen moest. Bij een nederlaag was het gat met de club uit Friesland gegroeid naar zes punten. Bovendien heeft DTD nog één duel tegoed. Nu staan beide ploegen op 33 punten. DTD uit 16 duels en Roden uit 17. Het gat naar koploper GAVC werd ook nog eens verkleind tot één punt, omdat vv Peize won van de clut uit Grou.Goed was het zeker niet wat Roden en DTD lieten zien. Kansen waren op één hand te tellen. DTD voetbalde gemakkelijk, al was dat zeer moeilijk op het hobbelige veld. Roden was in ieder geval in het belangrijkste onderdeel beter: de afronding.Na een kwartier zorgde René de Vries voor de 1-0 uit een voorzet van Martijn Smit, die volledig verkeerd werd beoordeeld door de DTD-defensie. Ook doelman Maikel Hottinga zag er bij die goal allesbehalve goed uit.Negen minuten na rust scoorde De Vries opnieuw. Ditmaal met het hoofd op aangeven van Rutger van der Laan, die alle tijd en ruimte kreeg om zijn afgeslagen corner opnieuw voor te geven. Voor de bijna 2 meter lange De Vries was het zijn 19e treffer van het seizoen.De 2-0 betekende de nekslag voor DTD, dat stootkracht miste in Roden. In de slotfase was de thuisclub nog dichtbij de 3-0, maar een vrije bal van Freddie van der Velde die werd verlengd door DTD-speler Ybele Reitsma werd gekeerd door Hottinga.