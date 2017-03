In Beeld: Drentse Acht van Westerveld

De Drentse Acht van Westerveld is een race over 141 kilometer met start en finish in Dwingeloo (foto: Kim Stellingwerf)

DWINGELOO - Na de 55ste editie van de Ronde van Drenthe, gisteren, was het vandaag tijd voor de Drentse Acht van Westerveld.

De Australische Chloe Hosking heeft de titel op haar naam geschreven. De Drentse Acht van Westerveld is een race over 141 kilometer met start en finish in Dwingeloo.Onze fotograaf Kim Stellingwerf was er bij en maakte de onderstaande fotoreportage: