Indrukwekkend afscheid MSC-clubman Edwin van der Windt

VOETBAL - Voetbalvereniging MSC heeft zondagmiddag, onder grote belangstelling op indrukwekkende afscheid genomen van MSC clubman Edwin van der Windt. De 52-jarige Lid van Verdienste en leider van het eerste elftal overleed afgelopen week als gevolg van een fietsongeluk in Limburg.

MSC-clubman Edwin van der Windt overleden

Vanwege het overlijden van Van der Windt schortte MSC alle, dit weekend, sport-activiteiten op.Zondagmiddag was er een moment bij de club waarop iedereen afscheid kon nemen van het clubicoon.Edwin van der Windt was bij MSC een bekende verschijning. Hij maakte jarenlang onderdeel uit van het jeugdbestuur en was de drijvende kracht achter de bloeiende meisjes- en damesafdeling. Als trainer veroverde hij eind jaren negentig met de meiden zelfs de nationale beker.Edwin van der Windt was ook bekend van de Voetbalkampen in Havelte waar hij deel uitmaakte van de staf. Naast het voetbal was Van der Windt een bekend gezicht op het stembureau in de Meppeler woonwijk Oosterboer. Tijdens de gemeentelijke, provinciale en landelijke verkiezingen maakte hij deel uit van de bezetting van het in de Oosterboerschool gevestigde stembureau.