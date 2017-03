Drie rode kaarten voor Bargeres, Rolder Boys rolt ZNC op

VOETBAL - De meest opvallende wedstrijd van het afgelopen weekend was zonder twijfel het duel in de 3e klasse C, tussen Sleen en Bargeres, waar liefst drie rode kaarten werden getrokken. Allemaal voor de gasten uit Emmen. Het duel eindigde in 3-1.

