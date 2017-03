Ron Jans gaat trainers coachen bij de KNVB

Voetbaltrainer Ron Jans gaat bij de KNVB aan de slag (Foto: ANP)

VOETBAL - Trainer Ron Jans gaat aan het eind van dit seizoen aan de slag als hoofddocent voor de cursus Coach Betaald Voetbal bij voetbalbond KNVB.

De voetbaltrainer uit Tynaarlo is aan het eind van dit seizoen vier jaar trainer van PEC Zwolle. Eerder had hij al aangegeven dat hij na dit seizoen zou vertrekken bij Zwolle.



Bij de KNVB gaat de 58-jarige oefenmeester samen met Leon Vlemmings de vernieuwde opleiding voor coaches in het betaald voetbal een gezicht geven. Beide coaches fungeren ook als leercoach voor de nieuwe generatie trainers.



'Mooie job'

"Dit is een zeer interessante functie. Ik heb altijd gezegd open te staan voor de beleidsmatige kant van het voetbal", laat Jans via de bond weten. "De weg die met de vernieuwde cursus wordt ingeslagen spreekt mij zeer aan, evenals het begeleiden van en het werken met enthousiaste, getalenteerde nieuwe trainers. Al met al een mooie job."



Jans werkt sinds 2013 bij PEC Zwolle, waarmee hij in voorjaar 2014 de KNVB-Beker won door Ajax met 5-1 te verslaan in de finale. Ook won de ploeg uit Zwolle dat jaar de Johan Cruijff Schaal. In januari van dit jaar liet de coach weten aan een nieuwe uitdaging toe te zijn.



Jans blijft trainer

Voor Jans betekent zijn nieuwe functie niet direct het einde van zijn trainersambities, zo zei hij gisteravond bij Studio Voetbal van de NOS. "Ik wil zelf kijken hoe het is om een jaar lang niet als hoofdcoach actief te zijn en dingen te doen waar je normaal niet aan toe komt", lichtte hij zijn besluit toe.



De KNVB heeft de cursus Coach Betaald Voetbal voor komend seizoen vernieuwd. Hierbij kiest de cursist zijn eigen leertraject op maat en krijgt daarbij hulp van een leercoach.