Stelling: Ik ga niet meer op vakantie naar Turkije

ASSEN - De liefde tussen Nederland en Turkije is na het weigeren van twee Turkse ministers en de daaropvolgende rellen afgelopen weekend behoorlijk bekoeld.

Zaterdag werden door het kabinet eerst de landingsrechten van minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu ingetrokken. Daarna kwam de minister van Familiezaken, Betul Sayan Kaya, met de auto naar Nederland. Zij werd 's nachts het land uitgezet.Allemaal omdat beiden campagne wilden voeren voor de Turkse president Erdogan, die via een referendum meer macht wil verwerven. Maar volgens het kabinet zou daardoor de openbare orde in gevaar zijn.In Turkije is furieus op het Nederlandse handelen gereageerd. Erdogan wil Nederland sancties opleggen. Bovendien vindt hij dat premier Rutte excuses moet aanbieden, maar die weigert dit en vindt juist dat Turkije excuses moet aanbieden.Gezelligheid troef dus tussen Nederland en Turkije. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels het reisadvies voor Turkije gewijzigd. Speelt dit een rol bij uw keuze voor een vakantie? Had u plannen om dit jaar Turkije te bezoeken, maar kiest u nu toch liever voor een andere bestemming? Of trekt u zich er niets van aan en boekt u gewoon een reisje naar Istanbul, Antalya of Bodrum?Meepraten over de stelling van vandaag? Op Facebook.com/RTVDrenthe kunt u uw reactie achterlaten. Vanwege het bezoek van lijsttrekkers voor de Tweede Kamerverkiezingen aan De Leste Ronde op Radio Drenthe wordt de stelling daar deze week niet besproken. Vanmiddag is de nummer 2 van de lijst van het CDA, Mona Keijer, te gast.