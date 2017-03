Emmen pakt slecht werkend lichtkunstwerk aan

Het kunstwerk in de tunnel (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Ondanks dat de gemeente Emmen in 2015 een internationale prijs won voor het lichtkunstwerk in de Hondsrugtunnel, is het nog niet vaak gebeurd dat het licht ook volledig brandde. Daarom laat Emmen het kunstwerk volgende maand flink opknappen.

Het kunstwerk bestaat uit buizenstelsels van bij elkaar opgeteld bijna een kilometer lang die aan beide tunnelwanden zijn bevestigd. Eind 2014 werd de tunnel met het bijbehorende kunstwerk in gebruik genomen. De kleur van het licht verandert steeds.



Als gevolg van storingen, brandt regelmatig een deel van de lampen niet. Dat gaat bouwbedrijf BAM herstellen. Vorig jaar liet het bedrijf al een deel van de buizen verwijderen om de oorzaak van de storingen op te sporen. Die blijken te ontstaan doordat er vuil en stof in de lampen komt, omdat er kleine kieren zijn ontstaan tussen de achterplaten en de kunststofkappen van het kunstwerk.



Volgende maand haalt BAM de hele buizenstelstels uit de tunnel. De reparatie duurt naar verwachting twee maanden. De tunnel blijft in die periode gewoon open voor het verkeer.