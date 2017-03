Fuchsiakweker Jan Lokhorst (80) overleden

GIETEN - Fuchsiakweker Jan Lokhorst uit Gieten is vorige week overleden. Hij is 80 jaar geworden. Lokhorst was al langere tijd ziek.

Hobbykweker Jan Lokhorst runde ruim 33 jaar een grote fuchsiakwekerij aan de Gieterveldweg. Hij kweekte in die tijd ruim 3700 verschillende soorten fuchsia's. In het voorjaar en in de zomer was zijn kwekerij opengesteld voor publiek. In de hoogtijdagen kwamen er soms 600 bezoekers op een dag. De laatste jaren liep dat terug naar 150 personen.Ook zorgde Lokhorst regelmatig voor extra publieke belangstelling door bekende Nederlanders een fuchsia op naam te geven, die ze vervolgens hoogstpersoonlijk bij hem in ontvangst namen. Zo kreeg zanger Thomas Berge in 2006 met het Trektochtteam van RTV Drenthe een eigen fuchsia, Jannes volgde in 2007.Jan Lokhorst is vrijdag begraven in zijn woonplaats Gieten. Zijn zoons Bert en Gerrit Jan Lokhorst zetten de fuchsiakwekerij voort.In augustus 2013 gingen we bij Jan Lokhorst op bezoek in Gieten. Bekijk de reportage hieronder.