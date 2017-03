Actievoerder Schokkend Groningen krijgt werkstraf voor bekladden NAM-gebouw

ASSEN - Voor het bekladden van het NAM hoofdkantoor in Assen is oprichter van Schokkend Groningen John Lanting veroordeeld tot veertig uur werkstraf.

Die straf krijgt hij ook voor het bekogelen van het gebouw van het Centrum voor Veilig Wonen in Appingedam met eieren. Daarnaast bespoot hij de toegangsdeuren van boorlocaties van de NAM in onder andere Zeerijp en 't Zandt met verf, meldt RTV Noord Lanting (56), afkomstig uit Uithuizermeden, voert al jaren actie tegen de gaswinning door de NAM in Groningen. "Ik strijd met open vizier. Ik ben boos over alles wat ons Groningers wordt aangedaan", zei hij vanochtend tegen de rechter in Groningen."Als iedereen het heft in eigen handen neemt, wordt het een grote chaos in Nederland", reageerde de rechter. "Het recht om te demonstreren is toegestaan. Maar als er bezittingen van derden worden vernield, dan wordt een grens overschreden. De enige uitweg is dat beide partijen met elkaar in gesprek blijven. Er moet gedacht worden in oplossingen."Vorige maand werd Lanting nog aangehouden voor het stalken van medewerkers van de NAM. Hij belde in één uur zeventig keer met het kantoor. Of hij zich daarvoor ook voor de rechter moet verantwoorden, is nog niet duidelijk.