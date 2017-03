Inwoners Zuidveld geëvacueerd vanwege gaslek [update]

De brandweer probeert het gas neer te slaan met water (foto: Persbureau Meter) De brandweer houdt de situatie in de gaten (foto: Persbureau Meter) Drie huizen werden ontruimd (foto: Persbureau Meter)

ZUIDVELD - Bewoners van zes huizen aan de Schoonloërweg in Zuidveld moesten vanochtend hun huizen uit vanwege een gaslek.

Het lek ontstond tijdens graafwerkzaamheden. Een energiebedrijf is bezig het lek te dichten, maar dat kan nog wel een tijdje duren. Ondertussen houdt de brandweer de veiligheid van de omgeving in de gaten.



Wanneer de geëvacueerde bewoners terug naar huis kunnen, is nog onduidelijk.