Alescon negeert ultimatum FNV over contracten medewerkers

Alescon-medewerkers worden volgens het FNV verkeerd ingezet (archief RTV Drenthe)

ASSEN - Alescon gaat niet in op een ultimatum van vakbond FNV en schort het overleg op. De vakbond had het werk-/leerbedrijf gevraagd per vandaag te stoppen met het detacheren van medewerkers via een speciaal opgerichte uitzendorganisatie.





Uitzendorganisatie

Alescon heeft in 2011 een uitzendorganisatie opgericht voor werknemers met een indicatie op basis van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Volgens de FNV past Alescon de uitzend-cao niet goed toe en zouden de contracten van de medewerkers niet rechtmatig zijn.



Onderzoek

Het Asser Alescon is vorige week na de beschuldigingen



Op het hoofdkantoor is niet blij gereageerd. Alescon vindt dat de vakbond het bedrijf te weinig tijd geeft om een goed onderzoek te doen. Op basis van dit onderzoek wil Alescon een standpunt innemen. Het bedrijf verwacht dat het onderzoek binnen twee weken is afgerond. Daarna kunnen de leden van het bestuur uit de zes gemeenten waar Alescon onder valt een oordeel vellen over de klacht van het FNV. Alescon wil daarna het overleg met de bond pas voortzetten.



