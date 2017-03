Overlast door autokraken in Emmen houdt aan

Veel autoinbraken in Emmen (foto: ANP/Koen Suyk)

EMMEN - Opnieuw werd afgelopen week ingebroken in meerdere auto's in Emmen. In januari en vorige maand werd Zuidoost-Drenthe geteisterd door autokraken, waarvan er 45 in Emmen werden gepleegd.





De buit van de inbraken bestaat uit onder meer geld, navigatieapparatuur, laptops en gereedschap.



