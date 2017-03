'We willen de leefbaarheid van Beilen opkrikken'

Beilen gaat brainstormen over evenementen in de toekomst (foto: archief RTV Drenthe)

BEILEN - Er moeten nieuwe evenementen in Beilen komen. Dat vindt de Stichting Beleef Beilen. Daarom houdt de club morgenavond een brainstormsessie.

Op sportpark Noord-West worden een kleine honderd mensen verwacht voor de openbare brainstormsessie. Mensen worden gevraagd mee te denken over nieuw te organiseren evenementen in het dorp.



'Benieuwd wat er leeft'

"We zijn nu vijf jaar bezig als stichting. We willen vernieuwende evenementen organiseren die de leefbaarheid van het dorp omhoog opkrikken", legt voorzitter Johan Koster uit. "We zijn heel benieuwd wat er leeft."



Beleef Beilen organiseert jaarlijks ruim tien evenementen, waaronder verschillende markten, een fietspuzzeltocht en ook het populaire Bourgondisch Beilen. "We hebben nu een rustige periode en aan het eind van het jaar ook", vertelt Koster. "Maar als mensen ideeën hebben over het organiseren van evenementen in de zomer, mag dat ook. We staan open voor alles."



Cultuur, sport en entertainment

De mensen worden in groepen van tien ingedeeld tijdens de brainstormsessie en krijgen daarbij een thema als sport, entertainment of cultuur. "We hopen dat er mensen opstaan die bij ons aanhaken of dat er een nieuwe stuurgroep wordt gevormd. We kunnen het niet alleen."

Door: Janet Oortwijn Correctie melden