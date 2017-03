Strijd rond dierenambulance Emmen naar climax: 'Het lijkt wel een soap’

Aan het eind van de middag is er een bijeenkomst, waar de stakende medewerkers verplicht naartoe moeten (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Er komt vandaag meer duidelijkheid over de positie van de stakende medewerkers van de Dierenambulance Zuidoost-Drenthe in Emmen. Om 17.00 uur is er een bijeenkomst. Als de actievoerende medewerkers daar niet verschijnen, hoeven ze van de leiding niet meer terug te komen.

Het management heeft twee coördinatoren op non-actief gezet, onder wie Björn de Leeuw. “Ik ben er uit gegooid, maar ik weet niet waarom", reageert hij. De stakers willen ook antwoorden en hebben uit solidariteit met De Leeuw het werk neergelegd.



Een van die medewerkers die het werk heeft neergelegd, is Chris Gout. Hij gaat niet naar de bijeenkomst. “Eigenlijk zijn we bang, want manager Frans van der Visse stelt zich intimiderend op. Hij heeft me zelfs uit het pand laten zetten. Waarom? Ik denk dat er bij de leiding jaloezie is over wat wij hier proberen te doen; activiteiten organiseren, geld proberen binnen te halen. Dat steekt ze. Maar het is allemaal heel triest. Als je er een camera op zet, heb je alle ingrediënten voor een soap.”



Manager Frans van der Visse wil weinig kwijt over het conflict. Hij wil alleen bevestigen dat er onrust is, maar ziet het als een interne kwestie. In een mail aan de medewerkers geeft Van der Visse aan dat hij een ‘doorstart’ wil en dat mensen die dat niet onderschrijven niets te zoeken hebben op de ambulancepost.