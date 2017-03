Hoogeveen trakteert stemmers op gratis koffie

Inwoners van Hoogeveen kunnen een kopje koffie krijgen als ze stemmen (foto: Google streetview)

HOOGEVEEN - Meer mensen naar de stembus trekken. Verschillende horecaondernemers in Hoogeveen hopen dit woensdag te bereiken door een gratis kopje koffie weg te geven.

"Tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen stemde ongeveer 74 procent van de stemgerechtigden in Hoogeveen. Woensdag hopen we op een opkomst van zo'n 78 tot 80 procent", is initiatiefnemer Tom Kikkert optimistisch.



In Amerika een succes

Het idee van het gratis kopje koffie voor stemmers is over komen waaien uit Amerika. "Samen met een vriend dacht ik na over hoe je meer mensen naar de stembus kunt lokken", vertelt Kikkert. "Toen kwam dit Amerikaanse idee voorbij. Daar was het een succes en we hopen dat dat het ook wordt in Hoogeveen."



Voor het idee werkt de initiatiefnemer samen met de lokale horeca. "We hebben de horecabedrijven benaderd en die zijn ook positief. De deelnemende bedrijven plaatsen 's ochtends een filmpje op hun sociale media. Mensen die gestemd hebben kunnen na het stemmen na de horecabedrijven toe. Wanneer zij aangeven te hebben gestemd, krijgen ze een gratis kopje koffie."



Vertrouwen

Kikkert gaat er vanuit dat er geen misbruik wordt gemaakt van de actie. "Een belangrijk thema deze verkiezingen is vertrouwen. Wij vertrouwen er daarom op dat mensen eerlijk zijn als ze zeggen te hebben gestemd."