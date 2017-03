Hof beslist volgende week donderdag over zaak Sharleyne

De politie doet onderzoek in De Arend na de dood van het meisje (foto: ANP/Persbureau Meter)

LEEUWARDEN/HOOGEVEEN - Het gerechtshof in Leeuwarden doet donderdag 23 maart uitspraak in de zaak over het overleden meisje Sharleyne Remouchamps. De 8-jarige Sharleyne werd in juni 2015 dood gevonden bij de flat De Arend in Hoogeveen, waar ze woonde met haar moeder.





Victor Remouchamps, de vader van Sharleyne, legde zich daar niet bij neer. Hij stapte in mei vorig jaar naar het gerechtshof. Via een zogenoemde artikel 12-procedure wil hij alsnog de vervolging van zijn ex-partner afdwingen.



Het hof doet al maanden onderzoek naar de zaak. Volgende week donderdag beslist ze of het Openbaar Ministerie Sharleynes moeder alsnog strafrechtelijk moet vervolgen.



