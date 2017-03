28 internetoplichters aangehouden in Noord-Nederland

Oplichters plaatsen advertenties op internet, maar leverden nooit (Archieffoto RTV Drenthe)

ASSEN - Op verschillende plaatsen in Noord-Nederland zijn vorige week 28 internetoplichters aangehouden. Het gaat om acht verdachten uit Drenthe, tien uit Groningen en tien uit Friesland.

Een deel van de verdachten plaatste advertenties van goederen op internet, maar als klanten daarvoor betaalden, kregen ze nooit iets geleverd. Anderen lieten het geld van de slachtoffers op hun rekening storten, zogenoemde geldezels.



De Drentse verdachten komen uit Assen, Emmen, Zuidlaren en Hoogeveen.



In totaal heeft de politie ruim tweehonderd aangiftes onderzocht. De gedupeerden komen uit heel Nederland. De totale schade loopt in de duizenden euro’s. Uit onderzoek blijkt volgens de politie dat er meer slachtoffers moeten zijn dan zich tot nu toe hebben gemeld.



De verdachten zijn inmiddels allemaal gehoord en weer vrijgelaten. In september moeten ze zich voor de rechter verantwoorden.