FC Emmen-trainer Dick Lukkien is niet zo van de spreuken

FC Emmen trainer Dick Lukkien en assistent-trainer René Grummel observeren tijdens de training (archieffoto)

VOETBAL - FC Emmen-traner Dick Lukkien stuurt vanavond dezelfde elf spelers het veld in als afgelopen vrijdag, in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Eindhoven.

"Dat is niet gebaseerd op het principe 'never change a winning team' overigens. Ik ben niet zo van de spreuken. Maar ik denk wel dat we met dit team het best tegen Telstar kunnen spelen. Natuurlijk neem ik ook in mijn afweging mee dat het afgelopen vrijdag organisatorisch goed stond en we aanvallend goed hebben gespeeld."



Lima toch niet geschorst

Vrijdag dacht iedereen bij FC Emmen, inclusief de verdediger zelf, dat Josimar Lima tegen zijn vijfde gele kaart aangelopen was en dus het duel tegen Telstar zou moeten missen. "Maar we hebben het uit laten zoeken en het blijkt dat hij gewoon kan spelen. Bij die vijf kaarten waren er twee kaarten bij die in één wedstrijd werden getrokken. Daar is hij al eens voor geschorst. De regel is dan dat er één van die twee kaarten vervalt."



Kallon

Issa Kallon keert terug in de selectie. Hij was afgelopen vrijdag, vanwege vijf gele kaarten, geschorst en begint in Velsen-Zuid op de bank.



Nummers 15 en 11

Telstar - FC Emmen is een duel tussen de nummers 15 en 11 van de Jupiler League. Telstar heeft 32 punten uit 29 wedstrijden en FC Emmen heeft tien punten meer. Het seizoen van Telstar, dat afgelopen vrijdag met 1-0 verloor bij NAC, lijkt met nog negen wedstrijden voorbij. Er zijn geen zorgen voor degradatie en deelname aan de play-offs zijn, vrijwel 100 procent zeker, uitgesloten. FC Emmen strijdt nog mee op twee fronten, op basis van de eindstand (een plek bij de eerste 10, en misschien wel eerste 9, is noodzakelijk) en ook doet de ploeg van Lukkien nog mee in de strijd om de vierde en laatste periode, waarin Emmen na twee wedstrijden vierde staat.



Onbevangen

Maar de situatie van Telstar maakt de ploeg misschien wel extra gevaarlijk. Er ligt geen druk meer en iedereen kan onbevangen spelen. "Daar gaan we ook vanuit", laat Lukkien weten. "Het is sowieso een goed voetballende ploeg. Zeker als ze de ruimte krijgen op het kunstgras. We moeten ervoor zorgen dat die ruimtes heel klein zijn. Daarnaast moeten we natuurlijk zelf vooral aan het voetballen komen. Daar ligt onze kracht."



Opstelling FC Emmen

Telgenkamp; Loen, Siekman, Lima, Aslan; Olijve, Bos, Klok, Bannink; Zeefuik en Peters.



Live

Telstar - FC Emmen begint om 20.00 uur en is live te volgen op Radio Drenthe. Ook is de wedstrijd te volgen via de liveblog op www.rtvdrenthe.nl

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden