Ondernemers Groningerstraat in actie tegen slechte bereikbaarheid Asser centrum

Ondernemers Remmelt de Koning en Arnold van Oosten zijn de slechte bereikbaarheid van de Groningerstraat beu (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Door de aanleg van bruggen en sluizen is het Asser centrum slecht bereikbaar (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Klanten van buiten de stad hebben moeite met de bewegwijzering in Assen en blijven daardoor weg (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

ASSEN - Ondernemers aan de Groningerstraat in Assen zijn alle wegopbrekingen zat, omdat ze klanten mislopen. Daarom begint een van hen een protestpetitie op Facebook.

De protestactie heet 'Dit is Assen ook!', met een cynische verwijzing naar de Facebookpagina 'Dit is Assen!', die de stad naar buiten toe moet promoten.



Ondernemertje treiteren

Initiatiefnemer van de petitie is ondernemer Arnold van Oosten, eigenaar van een dierenspeciaalzaak aan de Groningerstraat. "Ik wil dat de gemeente nu eindelijk eens wat doet om ons tegemoet te komen. Er is al jaren sprake van overlast. Eerst lag hier in deze straat de riolering eruit. Nu zitten we met allerlei andere wegopbrekingen, vanwege nieuwe bruggen, sluizen en een nieuw station. Ik snap dat ze Assen mooi en beter bereikbaar willen maken. Maar ik ervaar het nu meer als ondernemertje treiteren."



Slechte bewegwijzering

Van Oosten vindt dat Assen ook wat voor de middenstanders over moet hebben, die als gevolg van alle wegwerkzaamheden voor klanten buiten de provincie slecht vindbaar zijn.



"Ik heb een dierenspeciaalzaak, waarvoor ik ook klanten uit Almere en zelfs Antwerpen krijg. Die hebben zulke slechte ervaringen met alle wegopbrekingen en slechte bewegwijzering, dat ze niet meer komen. Ze bellen dan vanuit de auto, dat ze lang genoeg rondjes gereden hebben en weer naar huis rijden. Een van hen nam zo voor een paar honderd euro bij me af, die komt niet meer."



Stapeling van problemen

Ook Remmelt de Koning, eigenaar van een ijzerwarenhandel, klaagt over de langdurige, slechte bereikbaarheid. "En het gaat niet alleen om de wegwerkzaamheden, het is een stapeling van problemen", stelt hij.



"Eerst lag onze straat eruit vanwege de komst van nieuwe riolering, het parkeerbeleid langs de winkelstraten is flink aangescherpt en het gratis parkeren op het Veemarktterrein is voorbij", somt De Koning op. "Voordat mensen je zaak hebben gevonden, zijn ze al extra tijd kwijt en zijn ze geïrriteerd. Helemaal na een bekeuring. Die klanten haken af. Voor een beginnende ondernemer is het dramatisch."



Meer coulance met parkeren

Van Oosten van de dierenspeciaalzaak zegt al meerdere malen contact te hebben gezocht met de gemeente. "Maar daar zegt men dat het ondernemersrisico is. Dat vind ik wel erg gemakkelijk."



Daarom lanceert hij morgen op Facebook zijn protestpetitie 'Dit is Assen ook!'. "Wij willen gewoon dat ze wat meer coulance tonen met het parkeerbeleid. Wat mij betreft weer gratis parkeren op het Veemarktterrein, als tijdelijke tegemoetkoming."



De Koning pleit voor minder snel bekeuren. "Als ik nu mensen in de zaak heb, die even wat kleine boodschapjes hebben, staan de parkeerwachters ze na een paar minuten al te bekeuren. Geef gewoon klanten even tien minuten de tijd. Dat scheelt een hoop ergernis."



Bereid tot gesprek

De gemeente Assen laat via een woordvoerder weten dat wethouder Harmke Vlieg bereid is tot een gesprek. Wanneer dat plaatsvindt, is nog niet bekend.

Door: Margriet Benak Correctie melden