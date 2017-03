Fietsersbond zoekt nieuwe docenten: 'Veilig fietsen is niet vanzelfsprekend'

Een fietsdocent geeft les aan kinderen (foto: Fietsersbond)

ASSEN - De Fietsersbond zoekt vrijwilligers die fietsdocent willen worden. De docenten moeten kinderen, senioren en vluchtelingen fietslessen geven. "Fietsen is voor sommigen misschien wel vanzelfsprekend, maar veilig fietsen niet altijd", zegt fietsdocent Frans Lueb.

"Kinderen kunnen vaak wel fietsen, maar je moet ze ook leren hoe je dat in het verkeer doet. Wij zoeken mensen die hen daarop willen wijzen", vertelt Lueb. "Je geeft bijvoorbeeld ook lessen aan mensen die net in het land zijn. En bij senioren hebben we veel aandacht voor de verkeersveiligheid, want de meeste fietsongelukken gebeuren met ouderen."



Volgens Lueb kunnen bepaalde dingen in het verkeer lastig zijn voor ouderen. "Je reactiesnelheid neemt af en je zicht en gehoor kunnen ook minder worden. Dus deelnemen aan het verkeer wordt iets riskanter."



Waar moet een fietsdocent aan voldoen?

Een fietsdocent geeft individuele fietslessen, maar moet ook voor een groep kunnen staan. "Dus je moet een groep wel kunnen toespreken en communicatief sterk zijn."



Een van de belangrijkste lessen is volgens Lueb dat je altijd op je hoede moet zijn in het verkeer. "Zelfs als de stoplichten op groen staan of als je op een voorrangsweg fietst. Regels en verkeersborden zijn belangrijk, maar je moet vooral weten dat er mensen op de weg zijn die niet alles precies weten. Je bent kwetsbaar."



Mensen die fietslessen willen geven, kunnen zich aanmelden via fietsschool@fietsersbond.nl.