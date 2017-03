Cel- en werkstraf geëist tegen Emmenaar voor overval op tankstation

Tegen de man werd een cel- en werkstraf geëist (foto: pixabay.com)

EMMEN/TER APEL - Voor een overval op een tankstation in Ter Apel is tegen een 25-jarige man uit Emmen een celstraf van veertien maanden, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk, geëist.

De man heeft twee maanden in voorarrest gezeten en zou dan niet meer de cel in hoeven. De officier vond dat de man toch een straf moet ervaren en eiste hij daarom ook een werkstraf van 240 uur.



Witte doeken

De overval gebeurde op 23 augustus bij het tankstation aan de Nulweg. De man werd door een kennis met de auto naar Ter Apel gebracht en bij de pomp afgezet. De Emmenaar wikkelde zijn hoofd in witte doeken en dwong een medewerkster, die buiten stond, naar binnen te gaan.



Hij eiste geld en duwde de vrouw richting de kassa. De medewerkster trok de kassalade eruit en gaf die mee. De Emmenaar kiepte de lade leeg in een plastic tas. De buit was 480 euro.



Verstopt

De Emmenaar rende weg en de medewerkster riep luid om hulp. Mensen die bij de wasstraat stonden belden het alarmnummer en zetten de achtervolging in. Uiteindelijk ontdekten agenten de overvaller in een bosperceel. Daar had hij zich verstopt. Speurhonden vonden de tas met geld. Die lag begraven in een kuil. De Emmenaar bekende. Hij zei tegen de rechters dat hij de overval in zijn eentje had gepleegd. Hij had zich laten brengen door de kennis, die verder nergens vanaf wist.



De rechter doet op 27 maart uitspraak.