Stakende medewerkers Dierenambulance eisen gesprek met raad van bestuur

EMMEN - De stakende medewerkers van de Dierenambulance Zuidoost-Drenthe eisen een gesprek met de raad van bestuur.

Vandaag zou er een overleg zijn met de stakers, maar die bijeenkomst werd afgeblazen door de regiomanager.De stakende medewerkers kregen vanmiddag een mail. Daarin staat dat ze voor vrijdag moeten laten weten of ze stoppen met actievoeren en weer aan de slag willen. Doen ze dat niet, dan stopt voor hen het werk bij de Dierenambulance. Maar de actievoerders laten dat ultimatum aan zich voorbij gaan.Het is al langer hommeles bij de Dierenambulance Zuidoost-Drenthe in Emmen. Zo'n tien medewerkers legden vorige week het werk neer. De medewerkers staken, om een statement te maken tegen het ontslag van hun twee coördinatoren. Een van die coördinatoren is Björn de Leeuw, die ontslag zou hebben gekregen omdat hij zijn beklag deed bij de regiomanagers over de gang van zaken