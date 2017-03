CDA-Kamerlid Agnes Mulder wil huizen Marsdijk vooraf inspecteren

ASSEN - De werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk heeft een petitie met ruim tweeduizend handtekeningen ook aangeboden aan de 150 leden van de Tweede Kamer.

Vier Kamerleden kregen de petitie tegen gaswinning onder Marsdijk voorafgaand aan een noordelijk ondernemersdebat in de Bonte Wever in Assen. Agnes Mulder (CDA), Wouter Koolmees (D66), Erik Ziengs (VVD) en Martijn de Kort (PvdA) ontvingen de petitie uit handen van Gerrit Eerland, de voorzitter van de werkgroep. De andere Kamerleden ontvangen het stuk per e-mail. Eerder kreeg Marco Out, de burgemeester van Assen, de petitie ook overhandigd.De problemen door gaswinning staan hoog op de agenda, aldus VVD-Kamerlid Erik Ziengs uit Assen. "We moeten zien te voorkomen dat het ook in Assen als probleem wordt ervaren."Kamerlid Agnes Mulder van het CDA is voorstander van een nulmeting, zoals de werkgroep vraagt. "Ik heb een motie ingediend voor een nulmeting in Oppenhuizen in Friesland en dat zou voor alle kleine velden moeten gelden." Bij zo'n nulmeting wordt de staat van woningen onafhankelijk vastgelegd, zodat later makkelijker vast te stellen is of schades veroorzaakt zijn door gaswinning.