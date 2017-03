Ondernemers broeden op een nieuwe TopDutch-campagne

Een Tesla X (foto: Andries Ophof / RTV Drenthe)

ASSEN - Ze zijn al weer aan het broeden op een nieuwe TopDutch-promotiecampagne. Want Noord-Nederland heeft meer in huis dan alleen een goeie plek voor een fabriek van Tesla, zo zeggen de initiatiefnemers van de campagne.

TopDutch werd een aantal maanden geleden met veel 'geweld' gelanceerd. Een website en campagne via sociale media moesten topman Elon Musk van Tesla duidelijk maken dat Noord-Nederland in Europa toch echt de beste plek is voor de bouw van een nieuwe fabriek. De campagne is landelijk, maar ook internationaal opgevallen.



TopDutch ontstaan in een WhatsApp-groep

Een van de initiatiefnemers van TopDutch is ondernemer Stef van der Ziel uit Peize. "We hebben de campagne opgezet met een WhatsApp-groep van ondernemers en bestuurders. De afspraak was om wel met inbreng te komen, anders moest je de appgroep weer uit." TopDutch is de uitkomst daarvan.



Vraag is wel of Elon Musk de noordelijke tweets heeft gezien. Maar misschien is dat niet eens het belangrijkste. De campagne heeft er volgens Lambert Zwiers van VNO-NCW toe geleid dat het bedrijfsleven in het Noorden iets van trots kreeg. Bovendien laat het volgens Zwiers zien dat politiek Den Haag niet altijd nodig is om iets te bereiken in het Noorden. "Dat de actie een succes is heeft ermee te maken dat het bedrijfsleven het heeft bedacht en niet de politiek."



Noorden als proeftuin duurzame energie

Drenthe, Friesland en Groningen hebben veel te bieden volgens Van der Ziel. En dat mag je best laten zien, vindt hij. "Er gebeuren hier economisch gezien heel mooie dingen. Dat wordt vaak niet gezien. We durven het niet te vertellen of zo." Zeker op het gebied van energie en duurzaamheid loopt Noord-Nederland volgens hem voorop. Van der Ziel ziet het Noorden wel als proeftuin.



Zowel Zwiers als Van der Ziel hebben een advies voor politici die na de verkiezingen het beleid gaan bepalen. Van der Ziel: "Ik denk dat de drive van de noordelijke inwoners is om vanwege alle problemen met de gaswinning heel hard van aardgas af te komen. Geef ons de ruimte om dat te doen. Zorg dat de regels rondom bijvoorbeeld het opwekken en leveren van zonne-energie worden aangepast."



Om de campagne warm te houden, wordt nu gewerkt aan een vervolg. Maar ook daar zullen ondernemers en de politiek achter moeten gaan staan. Want nu stoppen zou betekenen dat alle positief opgewekte energie, snel verdwijnt. "Maar hoe het eruit gaat zien, kan ik nu nog niet zeggen."

