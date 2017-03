Wethouder Bouke Durk Wilms ernstig ziek

Wethouder Bouke Durk Wilms (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - De Emmer CDA-wethouder Bouke Durk Wilms is ernstig ziek. Dat laat de gemeente Emmen weten.

De wethouder kreeg de voorlopige diagnose van kanker met uitzaaiingen. Ondanks dat er nog geen definitieve diagnose is, lijkt er geen zicht op herstel.



In het bericht van de gemeente Emmen staat dat alle aandacht uitgaat naar de persoonlijke situatie van Bouke Durk Wilms en zijn naasten. De wethouder wil graag zelf zijn taken blijven uitvoeren, waar en wanneer dat mogelijk is. Het kan zijn andere leden van het college van B en W werkzaamheden overnemen.