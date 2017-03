Aanleg wijk Oosterveld bij Norg kan beginnen: bomenkap mag

NORG - Een rechtszaak tegen bomenkap dreigde op het allerlaatste moment nog weer roet in het eten te gooien voor de gemeente en veel dorpsbewoners. Maar een uur na de starthandeling voor de wijk Oosterveld bij Norg, kwam er alsnog witte rook voor wethouder Henk Kosters en het veelbesproken uitbreidingsplan.

Kosters zou aanvankelijk een dikke boom langs de Peesterweg vellen, als feestelijk startsein voor het bouwrijp maken van het nieuwbouwplan voor ruim tweehonderd woningen aan de oostkant van Norg. Maar de gemeente Noordenveld durfde dat uiteindelijk niet.De Verenigingen Natuurlijk Norg en Groen Noordenveld, die geen grootschalige dorpsuitbreiding willen, waren naar de rechter gestapt om de kap van zo'n tien bomen en ook nog wat heesters in het gebied tegen te houden.Het officiële moment vanmiddag beperkte zich daarom ook tot het onthullen van het straatnaambordje Oosterveldweg, de naam van de nieuwe ontsluitingsweg naar de wijk vanaf de Peesterweg. En daarbij stond het bordje ook nog op de verkeerde plek. Want het bord hoort op de plaats, waar de te kappen bomen nog staan.Dat kan binnenkort aangepast worden, want de bomen mogen eraf, zo oordeelde de rechter vandaag. Wethouder Kosters is er blij mee. "Na alle negatieve berichten, is er ook eens positief nieuws."De komst van woningbouw houdt Norg al ruim vijftien jaar bezig. De Vereniging Natuurlijk Norg 2000 stak meer dan tien jaar geleden al eens een spaak in het wiel van de uitbreidingswensen van Dorpsbelangen Norg.Toen er in 2010 opnieuw een woningbouwplan op tafel kwam, was er weer verzet . Maar uiteindelijk zette de gemeenteraad van Noordenveld vorig jaar het licht op groen voor het plan Oosterveld.Het uitbreidingsplan van Norg wordt in fasen uitgegeven, waarbij de behoefte het tempo bepaalt, zo zegt Kosters. De eerste zeven grote vrijstaande kavels komen in mei in de verkoop. Daarna volgen nog meer kavels voor vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen en mogelijk ook nog sociale huurwoningen.Wethouder Kosters verwacht dat er veel belangstelling voor is. "Er zijn veel belangstellenden die zich al hebben gemeld , maar de echte belangstelling moet blijken, zodra de kavels uitgegeven worden."De 86-jarige Jan Stroetinga uit Norg heeft de afgelopen jaren zijn vingers blauw gepend aan brieven, waarin hij als Norger pleitte voor het snel realiseren van woningbouw. "De jongeren lopen hier allemaal weg en we vergrijzen als dorp. Dat moet niet. Er moet woningbouw zijn voor de jonge aanwas. En dan vraag je die mensen wat er nu zo op tegen is, tegen die woningbouw hier aan de rand van het dorp. Dan krijg ik geen fatsoenlijk antwoord. Ze heten de Lijst Groen Noordenveld, maar hoezo groen? Ik noem ze grijs. Ze willen eerst alle groene open plekken in Norg dichtbouwen, en dan pas aan de rand van het dorp. Nee, bouwen hier in Oosterveld, dat is een prima plek", besluit de bejaarde Stroetinga.