FNV dagvaardt werkvoorzieningschap Alescon

ASSEN - FNV Overheid wil het onderzoek van Alescon naar de contracten van medewerkers niet afwachten en stapt naar de rechter.

FNV dagvaardt het sociaal werkbedrijf Alescon uit Assen omdat ze vindt dat het bedrijf medewerkers via schijnconstructies laat werken. Daarnaast wil FNV dat gedupeerde medewerkers een nabetaling krijgen voor het misgelopen loon.Alescon is een sociale werkvoorziening en voert voor zes Drentse gemeenten de wet sociale werkvoorziening uit. De wet is bedoeld voor mensen die door een handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken.Ruim vierhonderd mensen werken op uitzendbasis via het bedrijf. Het gaat om een periode van 2011 tot 2015. Dat mag niet, zegt FNV. "We zijn het niet eens met de manier waarop Alescon medewerkers in dienst heeft genomen. Wij vinden dat de medewerkers als medewerker een contract moeten krijgen en niet via deze schijnconstructie", aldus FNV-bestuurder Gea Lotterman.Alescon laat nu onderzoek doen of de uitzendregeling is toegestaan of niet. Francine Pannebakker van Alescon: "Als wij in strijd met de wet handelen willen we dit graag rechtzetten. Dit is nooit onze bedoeling geweest."Volgens Pannebakker koos Alescon er in 2011 voor om medewerkers via die constructie te laten werken, omdat de voorwaarden voor de wet sociale werkvoorziening veranderde. "De wet werd in 2011 omgezet naar werken naar vermogen. Het kabinet viel en het veranderen van de wet bleef stilstaan, daarna kwam de participatiewet. Dit duurde allemaal erg lang. Daarom kon het niet meer op voorwaarde van de de wet sociale werkvoorziening." Daarom besloot Alescon om meer mensen op de wachtlijst een baan te geven. "Of je laat mensen in een uitkeringssituatie, of we nemen ze nog in dienst."Naast de uitzendconstructie wil FNV nu via de rechter ook duidelijkheid over subsidiestromen die van de overheid naar Alescon zijn gegaan. FNV-bestuurder Lotterman: "Het gaat om een subsidie van de overheid voor begeleid werken en de uitstroom naar een normaal bedrijf. Dit moet naar reguliere bedrijven gaan en niet naar dochterbedrijven van Alescon."Pannebakker laat weten dat dit ook in het onderzoek wordt meegenomen en benadrukt dat er snel duidelijkheid moet komen voor de mensen die nu in onzekerheid zitten. "We verwachten dat we aan het einde van de week meer weten over het onderzoek."