Extra beveiliging op de been rond installatie nieuwe burgemeester Emmen

EMMEN - Rond het gemeentehuis in Emmen zijn vanavond extra beveiligers ingezet tijdens de beëdiging van Eric van Oosterhout als nieuwe burgemeester.

"Dat heeft onder andere te maken met de sluiting van het clubhuis van No Surrender, afgelopen januari", laat een politiewoordvoerder weten. Veel meer wil de politie er niet over kwijt. "We doen geen woordvoering over de aard en over de maatregelen.""Ik verwijs dan ook naar een eerdere uitspraak van locoburgemeester Bouke Arends. Hij zei dat hij blij was dat toen de rust werd bewaard, maar dat leden van No Surrender bezwaar aantekenden en dat hij daar geen fanmail over kreeg."