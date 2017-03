Liveblog Telstar - FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond de tweede finale op weg naar deelname aan de play-offs. Na de thuiszege op FC Eindhoven hoopt FC Emmen ook Telstar aan de zegekar te binden.

Telstar staat 15e, heeft 32 punten uit 29 wedstrijden, terwijl Emmen er tien meer heeft.Dick Lukkien start vanavond met dezelfde elf als afgelopen vrijdag. Dat betekent dus dat Issa Kallon, die weer terug is na een schorsing, op de bank begint.Telstar - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe of via de liveblog..