Fractievoorzitters Provinciale Staten willen tijdelijke vervanger Tichelaar

ASSEN - De fractievoorzitters van Provinciale Staten hebben unaniem besloten dat er een externe tijdelijk waarnemer moet komen voor de opgestapte commissaris van de koning Jacques Tichelaar.

Gedeputeerde Henk Brink zou als loco-commissaris die rol ook kunnen vervullen, maar Provinciale Staten gaan bewust voor iemand van buitenaf, in plaats van intern een vervanger te zoeken voor de CdK."We willen dat de gedeputeerden hun handen vrijhouden voor hun eigen werk dat al druk zat is. Bovendien komen er de komende tijd nog lastige dossiers aan. We willen ook een tijdelijk waarnemer die goed de wegen in Den Haag kent", zegt Johan Baltes, vice-voorzitter van Provinciale Staten.De fractievoorzitters moeten het besluit nog overleggen met hun eigen fracties. Daarna zullen Provinciale Staten de minster vragen om op zoek te gaan naar een tijdelijk waarnemer. Ook voor de tijdelijk waarnemer gaan Provinciale Staten een profielschets opstellen.