Eric van Oosterhout is nu officieel burgemeester van Emmen

EMMEN - Eric van Oosterhout is vanavond officieel beëdigd als burgemeester van de gemeente Emmen.

Van Oosterhout werd geïnstalleerd door loco-commissaris Henk Brink. De kersverse burgemeester heeft er zin in. "Emmen is een gemeente naar mijn hart. Ik wil graag meehelpen aan het vergoten van kansen en versterken van de economie."Van Oosterhout volgt Cees Bijl op. Bijl werd vorig jaar gedeputeerde van de provincie Drenthe. De afgelopen periode trad Bouke Arends op als locoburgemeester Van Oosterhout was hiervoor jarenlang burgemeester in de gemeente Aa en Hunze.