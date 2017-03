Noblesse wil 40.000 euro terug van gemeente

DEN HAAG/WIJSTER - Slachtafvalbedrijf Noblesse in Wijster stapte vandaag naar de Raad van State in Den Haag, omdat het tegen de verhoogde boetes is die de gemeente Midden-Drenthe oplegt. De gemeente legt die boetes op om stankoverlast van het bedrijf aan te pakken.

Voor het onnodig laten openstaan van de bedrijfshaldeuren kreeg Noblesse een dwangsom van 1.500 euro per keer. De gemeente constateerde die overtreding vier keer. De boete werd verhoogd tot 10.000 euro per overtreding.De rekening van 40.000 werd betaald door Noblesse, maar het slachtafvalbedrijf wil het geld nu terug en zegt dat de geopende deuren niet of nauwelijks bijdragen aan de geur in de omgeving, waarover vooral in Wijster en Drijber wordt geklaagd.Volgens een woordvoerder van het bedrijf heerst in de bedrijfshal onderdruk. Dat betekent dat bij een geopende deur lucht van buiten wordt aangezogen. De geur die naar buitenkomt is ondergeschikt. Ook zou volgens Noblesse de gemeente Midden-Drenthe fout zitten met de dwangsom van 40.000 euro. De twintig overtredingen die daarvoor waren begaan, kostten het bedrijf destijds 30.000 euro. Dit bedrag is betaald en dat hoofdstuk is afgesloten.Vorige week was er een rechtszaak over een andere dwangsom die de gemeente aan Noblesse had opgelegd. Het ging hier om een bedrag van 200.000 euro. Dit bedrag werd opgelegd omdat het bedrijf te veel stank had veroorzaakt. In een eerdere rechtszaak zette de Raad van State vraagtekens bij de dwangsom die de gemeente oplegde.De Raad twijfelde of de gemeente Midden-Drenthe wel bevoegd was om de dwangsommen op te leggen. Dit omdat volgens de landelijke milieuregels provincies verantwoordelijk zijn voor slachtafvalbedrijven als zij meer dan 5.000 ton huiden en beenderen per jaar verwerken.De uitspraak van de Raad van State is over zes weken.