Openbaar Ministerie legt zich niet neer bij vrijspraken in kluisroofzaak

ASSEN/EMMEN - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraken van twee van de drie verdachten van de kluisdiefstal bij voetbaltrainer Hendrik Oosting in Emmen. Uit de woning van de voormalige voetballer en trainer van onder meer WKE werd in 2014 een kluis met daarin 200.000 euro gestolen.

De rechtbank in Assen sprak de verdachten uit Gronau, Oldenzaal en Schalkaar eind vorige maand vrij, omdat er te veel verschillende verklaringen waren afgelegd door getuigen, maar ook door de slachtoffers. Daardoor vond ze niet dat onomstotelijk vaststaat dat de drie verdachten de daders waren.Voor de betrokkenheid van de 33-jarige man uit Schalkhaar stonden bovendien te weinig aanknopingspunten in het dossier, oordeelde de rechtbank. In zijn zaak gaat het OM niet in beroep.Maar het Openbaar Ministerie vindt dat er wel genoeg bewijs is om de 31-jarige man uit Gronau en zijn 37-jarige vriendin uit Oldenzaal veroordeeld te krijgen. Daarom stapt het naar het hof, vertelt een woordvoerster. Voor Oosting en zijn vrouw bestaat daarmee nog steeds de kans dat ze hun geld terugkrijgen. Het gaat om geld dat Oosting met zijn voetbal- en trainerscarriere heeft verdiend, maar ook inkomsten van zijn metaalbedrijf.De kluis verdween 2,5 jaar geleden toen het gezin op vakantie was. De enige die, buiten de familie, wist dat het gezin een kluis met twee ton op zolder had staan, was de vrouw uit Oldenzaal. Zij was al jaren de beste vriendin van Oostings vrouw en wist heel veel van de familie.Op camerabeelden van de avond waarop de kluis werd gestolen, was te zien dat de Oldenzaalse en haar vriend het huis op het woonwagenkamp in Emmen bezochten. Volgens de vrouw was dat omdat zij op het huis van de familie Oosting paste en nog wat was moest opruimen. Volgens het Openbaar Ministerie verschafte zij haar vriend op dat moment toegang tot het huis, zodat hij later die avond de kluis kon meenemen.Tijdens de rechtszaak in Assen eiste het OM straffen van tien en vijf maanden cel tegen het stel. De twee houden vol dat ze van niks weten. (ADP)