Hardrijder met drugs in de auto aangehouden in Emmen

Een man uit Emmen is aangehouden omdat hij wiet en hasj in zijn bezit had (foto: pixabay.com)

EMMEN - De politie Noord-Nederland heeft tijdens een videosurveillance een man uit Emmen aangehouden voor het bezit van ruim negenhonderd gram aan wiet en hasj.

Agenten zagen op de N34 in de buurt van Emmen een auto met 137 kilometer per uur over de weg rijden. Hier is een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur toegestaan.Tijdens de aanhouding van de bestuurder roken agenten een sterke hennepgeur. De politie doet verder onderzoek. De hennep en hasj zijn in beslag genomen.