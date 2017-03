Zwak FC Emmen steelt punt in Velsen-zuid

VOETBAL - 'One down, nine to go', zei FC Emmen-trainer Dick Lukkien na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen FC Eindhoven. Maar de tweede van de negen finales werd met hangen en wurgen maar net gelijk gespeeld. In blessuretijd redde invaller Issa Kallon alsnog een punt door koppend de 2-2 te scoren.

In de eerste helft bracht Naoyuki de thuisclub op 1-0 na zwak verdedigen van Youri Loen die zijn tegenstander volledig kwijt was. In de tweede helft werd het ook nog 2-0 door een prachtige treffer van Mahmudov, die alle tijd en ruimte kreeg van Henk Bos. Emmen leek geklopt, maar omdat de thuisclub genadig was kwam de formatie van Lukkien toch nog terug. Youri Loen schoot zes minuten voor tijd een vrije bal schitterend binnen, waarna Kallon in blessuretijd het punt voor FC Emmen redde.Met de wedstrijden die Emmen nog voor de boeg heeft had de Drentse club eigenlijk maar twee opdrachten deze week: winnen bij Telstar en ook vrijdag thuis tegen FC Oss. Ook omdat de Drentse club dan nog volledig meedoet in de strijd om de winst in de vierde en laatste periodetitel. Maar aan de eerste opdracht werd niet voldaan en dat mochten de Emmenaren zichzelf verwijten. Het was labbekakkerig wat de mannen van Lukkien, het overgrote deel van de wedstrijd, lieten zien. Het tempo was te laag en de passing onzuiver, waardoor er nauwelijks kansen werden gecreëeerd.Bovendien ging Emmen in de 21e minuut gruwelijk in de fout, toen Telstar-aanvaller Yamazaki na één splijtende pass voor Telgenkamp opdook en de 1-0 scoorde. Die goal mocht Youri Loen zich aanrekenen, want hij was het die zijn man liet lopen in de veronderstelling dat het buitenspel was. Daardoor werd het voor Emmen nog lastiger om gevaarlijk voor de goal van Telstar-doelman De Jong te komen. Telstar speelde na de goal nog compacter en loerde op de omschakeling.Ook de 2-0, van Mahmudov, was te voorkomen. Natuurlijk was de uithaal, die in de bovenhoek verdween, zeer fraai maar Henk Bos liet zijn directe tegenstander wel heel gemakkelijk schieten.Telstar kreeg daarna via Serrarens twee grote kansen om de wedstrijd op slot te gooien, maar een schot van de spits werd door Aslan van de lijn gehaald en even later kopte Serrarens naast. Een prachtig binnengeschoten vrije bal van Youri Loen gaf FC Emmen plotseling hoop en veerkracht. De jacht op de gelijkmaker werd geopend en werd uiteindelijk dus ook behaald. Met dank aan de kleinste man van het veld, Issa Kallon, die koppend de 2-2 scoorde.Doordat FC Eindhoven verloor is Emmen geklommen naar plek 10. Die positie geeft zoals het nu lijkt recht op het spelen van de play-offs, maar dan een ploeg onder FC Emmen niet de laatste periodetitel winnen.