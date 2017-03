Nieuwe burgemeester en nieuwe ketting op feestje met dubbel gevoel

EMMEN - Het was vanavond de avond van Eric van Oosterhout. De nieuwe burgemeester van Emmen werd officieel beëdigd in de raadszaal van zijn nieuwe gemeente.

Een feest, "want", zo zegt loco-commissaris van de koning Henk Brink: "In Aa en Hunze zeiden ze altijd, geen feest als Eric niet is geweest." Maar wel een feest met een dubbel gevoel.Vlak voordat Van Oosterhout officieel beëdigd werd maakte de gemeente bekend dat wethouder Bouke Durk Wilms ongeneeslijk ziek is. "Ik sta hier dan ook met een dubbel gevoel", trapte loco-commissaris Brink af. "Vreugde en verdriet staan soms dicht bij elkaar."Wilms, zelf ook aanwezig in de raadszaal, hoorde hoe alle sprekers ook hem even kort benoemden. "Bouke Durk, we zullen er voor je zijn. Hopelijk blijf je nog heel lang in ons midden en mag je nog heel lang onze wethouder zijn", sprak de nieuwe burgemeester Van Oosterhout. Maar natuurlijk ging een groot deel van de aandacht naar de nieuwe burgemeester, want wat staat Emmen te wachten?Emmen kent het project Vierkant voor Werk, een regionaal actieplan om meer banen te creëren. Van Oosterhout kwam vanavond met een viertal thema's waar hij als burgemeester mee aan de slag wil, want de sprekers voor hem lieten duidelijk merken dat de nieuwe burgemeester flink aan de bak moet."De werkgelegenheid moet omhoog en aan de laaggeletterdheid moet worden gewerkt", begint loco-commissaris Brink. "We hebben Retropop, Wildlands en hoog niveau bij sportclubs. Dat succes moet worden uitgebreid", voegt hij daar aan toe."We willen mensen en bedrijven nieuwsgierig maken naar het Emmen van nu, om Emmen zo sterker te maken", spreekt Henk Huttinga tegen Van Oosterhout. Huttinga was de voorzitter van de vertrouwenscommissie, het clubje mensen dat uiteindelijk bepaalde wie de nieuwe burgemeester van Emmen zou worden. "We willen een echte burgervader, die sociaal en in teamverband opereert en die krachtig zijn functie uitvoert", aldus Huttinga.Zoals gezegd heeft Van Oosterhout een viertal thema's waarmee hij de hoge verwachtingen waar wil maken. "Geen woorden maar daden", aldus Van Oosterhout naar de leus van zijn favoriete voetbalclub Feyenoord.De nieuwe burgemeester wil aan de slag met het vergroten van kansen voor onder andere laaggeletterden. Hij wil de economie versterken door bijvoorbeeld zowel het bedrijfsleven als het beroepsonderwijs te versterken Ook wil Van Oosterhout aan de slag met de relatie tussen overheid en burger: "We zitten in een kanteling met de relatie tussen overheid en burger, dat wordt een groot thema." Zo denkt hij onder andere het versterken van de democratie, minder overheid en het ontwikkelen van overheid naar sterke dorpen. Als laatste thema noemde Van Oosterhout de openbare orde en veiligheid. "Het is de basis dat mensen zich hier veilig voelen. Dat gaat niet vanzelf."Van Oosterhout kreeg vanavond een gloednieuwe ambtsketting. De vorige, in gebruik sinds 2000, voldeed niet meer aan de wettelijke eisen en was volgens locoburgemeester Arends ook behoorlijk aan de zware kant.De nieuwe ambtsketen is gemaakt door Aafke Hof, een edelsmid uit Emmen die tegenwoordig in de oude dierentuin zit. De basis van iedere schakel is een zwerfkei, deze zijn door ogen verbonden wat dan weer symbool staat voor de dorpen in Emmen die door ruimten met elkaar verbonden zijn.Van Oosterhout leert aanstaande woensdag 'zijn' gebied direct goed kennen. Tijdens zijn eerste officiële werkdag maakt hij op de verkiezingsdag een rondrit langs alle stembureaus in de gemeente. De nieuwe burgemeester benadrukt dat hij er zin in heeft en vol energie zit, "maar we zullen het samen moeten doen."