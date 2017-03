Man uit Assen gewond bij steekpartij; dader nog spoorloos

De politie zoekt nog naar de dader (foto:Lex van Lieshout/ANP XTRA)

ASSEN - Een Assenaar van 43 is gisteravond gewond geraakt bij een steekincident aan de Tuinstraat in zijn woonplaats.

Een onbekende man sprak het slachtoffer op straat aan en vroeg om geld. De Assenaar zei dat hij geen geld had. De dader viel hem toen met een mes aan. Daarbij raakte de man uit Assen gewond aan zijn arm en buik.



De dader rende weg in de richting van winkelcentrum Vredeveld. Het slachtoffer is naar huis gefietst en belde de politie. Hij is door een dokter behandeld aan zijn verwondingen.



Dader niet gevonden

De politie heeft in de omgeving gezocht naar de dader, maar kon die niet vinden. De man met het mes zou tussen 50 en 55 jaar oud zijn. Hij had kort grijs haar en een smal postuur. De man zou accentloos Nederlands praten. Wat voor kleren hij aanhad, is niet bekend.