Van onderzoek op het biljart tot een eigen huisartsenpraktijk

De huisartsenpraktijk in Oosterhesselen zit tegenwoordig weer in het oude gemeentehuis (foto: Google Streetview)

OOSTERHESSELEN - Van een arts met pilletjes die eigenlijk niet werkten naar een huisartsenpraktijk tegenwoordig met drie artsen en zes assistentes. Oosterhesselen viert deze week dat het dorp al honderd jaar een huisarts heeft.

"Het was echt een vooruitgang toen in 1917 dokter Moesman zich hier in het dorp vestigde. Voor die tijd hielden artsen uit Zweeloo en Dalen hier spreekuur. Gewoon in het café. En moest er onderzoek worden gedaan? Dan gebeurde dat gewoon op het biljart."



Aan het woord is Jan Pier Cleveringa. 33 jaar lang was hij huisarts in Oosterhesselen, maar in 2013 ging hij met pensioen. Cleveringa dook de geschiedenis in en schreef er het boek Honderd jaar huisartsenpraktijk in Oosterhesselen over.



'Huisvrouwen hadden de oplossing'

"Mensen gingen in die tijd niet zo snel naar de huisarts", weet Cleveringa. "Huisvrouwen wisten vaak zelf wel hoe ze met ziekte aan moesten. Had je een ontsteking, dan legde je er een blad van de weegbree op. Pas als het echt niet ging, dan bezocht je de huisarts. Die schreef dan meestal een pilletje voor dat vaak niet eens werkte. Een soort van placebo."



Dokter had gelijk

Kwam je bij de huisarts, dan luisterde je wel goed naar hem. Cleveringa: "Als de dokter zei dat je iets mankeerde, dan had de dokter gelijk. Zo is het weleens gebeurd dat de huisarts zei dat iemand in bed moest blijven totdat hij weer langs zou komen. Twee weken later stonden er familieleden in de praktijk, omdat de dokter nog niet was geweest. Die was de patiënt helemaal vergeten, terwijl die nog steeds in bed lag."



Beter voorbereid

Tegenwoordig is dat ietsje anders. De huidige patiënten zijn beter voorbereid als ze naar de praktijk komen. "Zij hebben vaak zelf al op internet gezocht. Niets mis mee, maar daardoor constateren wij wel eens iets heel anders."