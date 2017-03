Ben Feringa in College Tour: 'Hij is geknipt en geschoren voor het programma'

PATERSWOLDE - Hoogleraar Ben Feringa uit Paterswolde is een van de gasten in het nieuwe seizoen van het televisieprogramma College Tour.

"Hij is geknipt en geschoren voor het programma. We willen hem heel graag met studenten in debat zien gaan en meer over zijn verhaal horen", vertelt presentator Twan Huys op 3FM Huys is erg enthousiast over de Drentse hoogleraar. "Het is een van de meest bescheiden hoogleraren die ik ooit geïnterviewd heb. Maar tegelijkertijd is het een van de beste vertellers. Hij kan op een heel gemakkelijke manier heel ingewikkelde zaken uitleggen", zegt Huys. De opnames van College Tour met Ben Feringa zijn op 20 april in Groningen.In oktober vorig jaar werd bekend dat Feringa de Nobelprijs voor Scheikunde heeft gewonnen voor onderzoek naar moleculaire nanomachines. Daarna won hij nog meerdere prijzen. Gisteren werd bekend dat hij de Academic Society Award van Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) heeft gewonnen.