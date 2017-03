Stelling: Ik weet op wie ik ga stemmen

ASSEN - Morgen mag Nederland stemmen. Beslissen wie de grootste partij van het land wordt en wie er mogen proberen een regering te vormen.

In de afgelopen weken hebben partijen er alles aan gedaan om u te overtuigen op hen te stemmen. Foldertjes op straat, commercials op radio en tv en advertenties in kranten en op internet.Bent u er al over uit op wie u gaat stemmen? Of zweeft u nog tussen een of enkele partijen?Meepraten over de stelling van vandaag? Op Facebook.com/RTVDrenthe kunt u uw reactie achterlaten. Vanwege het bezoek van lijsttrekkers voor de Tweede Kamerverkiezingen aan De Leste Ronde op Radio Drenthe wordt de stelling daar deze week niet besproken. Vanmiddag is de nummer 2 van de lijst van het SGP, Elbert Dijkgraaf, te gast.De stelling van gisteren ging over op vakantie in Turkije. Ruim 95 procent van de stemmers gaat niet meer op vakantie naar Turkije na de incidenten van afgelopen weekend. Slechts vijf procent vindt het geen probleem. Er stemden bijna 3.000 mensen.