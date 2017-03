Herman Finkers komt met protestlied tegen NAM-afvalwater in Twentse bodem

SCHOONEBEEK/ALMELO - Cabaretier Herman Finkers uit Almelo heeft een protestlied gemaakt tegen de injectie van afvalwater in lege Twentse gasvelden.

Het afvalwater is afkomstig van de oliewinning door de NAM in Schoonebeek. Finkers gaf het lied de naam. De cabaretier is een van de sympathisanten van de protestclub Stichting Stop Afvalwater Twente . Het protestlied is op Youtube inmiddels ruim drieduizend keer bekeken.Finkers schreef eerder al een brief naar minister Kamp van Economische Zaken, meldt RTV Oost . Daarin deed hij een beroep op de minister om af te zien van de afvalwaterinjecties en te kiezen voor zuivering van het afvalwater.Toch lijkt de injectie van het water voorlopig niet van de baan. Kamp besliste in februari dat de NAM het afvalwater in de Twentse bodem mag blijven lozen. Ook pogingen om in ieder geval een proef te doen met het zuiveren van het water mislukten.