Tien maanden cel geëist tegen agressieve winkeldief

Het OM in Assen wil dat de man tien maanden de cel in gaat (Archieffoto RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN – Voor diefstal met geweld in supermarkt Emté in Emmen en het stelen van een auto en een fiets eiste het Openbaar Ministerie tien maanden cel tegen een man uit Emmen.

In december had personeel van de supermarkt de indruk dat de 42-jarige man spullen stal. Toen hij de winkel uit wilde lopen, sprak de bedrijfsleider hem aan. De Emmenaar wilde er meteen vandoor, waarna er een worsteling ontstond. Daarbij probeerde hij zich los te rukken en greep hij een personeelslid, die de bedrijfsleider hielp, bij de keel.



Uiteindelijk ontsnapte de man toch en zag een getuige dat hij buiten iets in de struiken gooide. Even later vond winkelpersoneel een pak kipfilet.



Bewakingsbeelden

In de rechtszaal ontkende de man dat hij dat had gestolen. Ook ontkende hij dat hij de supermarktmedewerker bij de keel had gepakt, maar toen de rechtbank op zijn verzoek de bewakingsbeelden uit de winkel afspeelde, was te zien dat hij dat wel degelijk deed.



Proefrit

De Emmenaar stond ook terecht voor het stelen van een auto bij een garagebedrijf in Nieuw-Amsterdam. Begin oktober ging hij er naar toe om zogenaamd een proefrit te maken, maar hij bracht de auto niet terug. Aan het eind van de maand vond de politie de auto ergens in Emmen terug. Er lagen peuken en blikjes drinken in met het dna van S. erop.



De man zei dat hij de auto niet had willen stelen, maar dat hij tijdens de proefrit in Emmen niet lekker was geworden en naar huis was gelopen. De volgende dag had hij de auto willen terugbrengen, maar was hij weg. De diefstal van een fiets bij de Jumbo ontkende hij ook.



Schulden

De aan ghb verslaafde man had ooit een succesvol mediabedrijf. Toen dat failliet ging, raakte hij in de schulden en belandde hij op het verkeerde pad. Inmiddels heeft hij een strafblad van zestien pagina’s en een schuld van 700.000 euro.