Old Forward vraagt van haar vrijwilligers een verklaring van goed gedrag

Voetbalclubs vragen een VOg van vrijwilligers (foto Andries Ophof)

WILHELMINAOORD - Je weet het maar nooit, zo zeggen ze bij voetbalvereniging Old Forward in Wilhelminaoord en VV Wapserveen. Daarom moeten alle trainers en begeleiders een verklaring van goed gedrag, VOG, inleveren.

Het gaat met name om de jeugdleiders en -trainers. Maar volgens voorzitter Jan Puper van Old Forward trekken ze het als vereniging breder. "We zijn als bestuur verantwoordelijk voor wat er binnen de vereniging gebeurt. Daarom willen we dit zo zuiver mogelijk doen."



Problemen voorkomen

Met de plicht om een verklaring van goed gedrag te overhandigen aan de club als een nieuwe leider of zelfs bestuurslid zich meldt, wil de voetbalclub voorkomen dat er zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen. "Denk bijvoorbeeld aan een penningmeester die een graai in de kas doet en dat in het verleden ook al eens heeft gedaan, of een leider die in de fout is gegaan." Bij de jeugd van de twee samenwerkende clubs gaat het vooral over de omgang met minderjarigen.



Inmiddels hebben bijna alle vrijwilligers aan de vraag van de twee verenigingen voldaan. Zelfs de grensrechters en de vrijwilligers in de kantine doen mee.

Door: Andries Ophof Correctie melden